Stadtrallye durch Weiden

© Archiv: Daniel Kroha

Das Stadtmarketing Weiden sorgt in der Urlaubszeit für Abwechslung mit einer digitalen Stadtrallye. Das neu konzipierte Angebot führt die Nutzer in der Weidener Innenstadt an geheimnisvolle Orte und versteckte Plätze und lässt außerdem Weidens Highlights erleben.

Spannende Aufgaben sorgen zudem für jede Menge Spaß und Abwechslung. Die digitale Schnitzeljagd dauert ca. 2 Stunden und ist für verschiedene Altersgruppen geeignet. Mit einer kostenlosen App kann man die Stadtrallye auf das Smartphone laden.