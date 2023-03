Stadtrat beschließt „Weidener Weg“

In Sachen Windkraft hat Bayern noch mächtig Aufholbedarf. Die Stadt Weiden ist nun einen Schritt weiter. Der Stadtrat hat am Montag den so genannten „Weidener Weg“ beschlossen. Neben einer Windpotenzialanalyse wurde auch ein Windenergie-Beteiligungskonzept erarbeitet.

Laut Analyse sollen sich 154 Hektar (2,2 % des Stadtgebiets) für Windkraftanlagen eignen. Die Stadt will Kontakt zu den Eigentümern aufnehmen und die nächsten Schritte planen. Allerdings schaffe die Analyse kein Baurecht und stelle keine Garantie dar, dass sich die Flächen tatsächlich für den Betrieb von Windenergieanlagen eignen, erklärte die Stadt.