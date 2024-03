Start in den Osterurlaub: Viel Verkehr zu erwartet

Am Wochenende beginnen in Bayern und zehn weiteren Bundesländern die Osterferien. Viele Menschen werden in den Urlaub aufbrechen – per Auto, Bahn und Flugzeug. Wo Reisende mehr Zeit einplanen müssen.

Mit den Osterferien beginnt in Bayern die Urlaubszeit. Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende Staugefahr auf den Autobahnen des Freistaats. In Bayern und zehn weiteren Bundesländern beginnen dann die Osterferien. Zahlreiche Familien starteten ihre Reise direkt am letzten Schultag (22. März) oder dem darauffolgenden Samstag (23. März), prognostizierte der Automobilclub.

Besonders staugefährdet dürften die Fernstraßen in Richtung Alpen und Küste sein. „Besonders betroffen sind die üblichen Verdächtigen – die Autobahnen Richtung Österreich und Italien sowie die Fernstraßen der Alpenländer“, sagte Alexander Kreipl, umwelt- und verkehrspolitischer Sprecher des ADAC Südbayern.

Für zusätzliche Verzögerungen dürften nach Einschätzung des ADAC Baustellen führen, etwa auf der Autobahn 99 Ostumfahrung München sowie dem Übergang zur Autobahn 94 Richtung Passau. Auch die A8 Stuttgart-München-Salzburg, A9 München-Nürnberg und A3 Würzburg-Nürnberg-Passau sind traditionelle Stauschwerpunkte.

Viele Bahnfahrer an den Feiertagen

Bei der Bahn rechnet man rund um Ostern ebenfalls mit deutlich mehr Reisenden. „Wie in jedem Jahr sind die reisestärksten Tage rund um Ostern der Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag“, teilte eine DB-Sprecherin mit. „Wir empfehlen unseren Reisenden, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren.“

Besonders nachgefragt seien Bahnverbindungen zwischen Metropolen wie München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hannover. Wer zeitlich flexibel sei, sollte die Hauptreisezeiten meiden und eher nach Verbindungen am frühen Morgen und späteren Abend suchen, sagte die Bahnsprecherin weiter. Dann seien die Preise meist günstiger und die Züge weniger voll.

Viel Trubel an den Flughäfen

Viel Trubel zur Osterzeit wird auch am Münchner Flughafen erwartet. Während der Osterferien zwischen dem 22. März bis 7. April hätten die Fluggesellschaften von Bayerns größtem Flughafen rund 14 100 Flüge zu 184 Zielen angemeldet. „Allein am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag starten und landen knapp 2400 Maschinen am Münchner Flughafen und es werden über 300.000 Passagiere erwartet“, teilte der Pressedienst des Flughafens mit.

Besonders beliebte Urlaubsländer, die von München aus in der Ferienzeit häufig angeflogen werden, sind demnach Frankreich, Italien, Portugal und Spanien. Doch auch nach Nordamerika sowie Ost- und Südostasien gebe es eine hohe Nachfrage.

An Bayerns zweitgrößtem Flughafen in Nürnberg rechnet man in den Ferien mit mehr als 172.000 Fluggästen bei rund 1250 Starts und Landungen. Besonders voll dürfte es nach Angaben des Flughafens zum Ende der Ferien in Bayern werden: Etwa 13.600 Passagiere werden am Samstag, 6. April, dort erwartet. Zu den beliebtesten Urlaubszielen in den Osterferien zählen demnach Antalya, gefolgt von Mallorca und dem ägyptischen Hurghada. (dpa)