Stürmischer Start: Gondelbahn am Ochsenkopf geht in Betrieb

Die neue Gondelbahn am Ochsenkopf im Fichtelgebirge ist fertig und kann in Betrieb gehen – doch zum offiziellen Start am Freitag spielte das Wetter nicht mit: Die Bahn konnte wegen des Sturms nicht fahren, wie es auf der Homepage der Betreiber hieß. Auch eine dichte Schneedecke fehlte noch im nordbayerischen Mittelgebirge.

40 Zehn-Personen-Gondeln bringen die Menschen künftig auf den 1024 Meter hohen Berg. So können rund 2000 Personen pro Stunde auf den Ochsenkopf gelangen, wie die Ferienregion Fichtelgebirge mitteilte. Die Anlage ist barrierefrei gestaltet und soll neben Skisportlern im Winter in den anderen Jahreszeiten auch Wanderern und Ausflüglern dienen. Die Bauarbeiten an der neuen Seilbahn hatten im März 2023 begonnen. Ihr Vorgänger, ein Doppelsessellift, war 32 Jahre alt.

Der Bau der Seilbahn an der Nordseite des Ochsenkopfs hat nach Angaben des Landratsamts Bayreuth etwa 25,6 Millionen Euro gekostet. Knapp 7,7 Millionen Euro habe der Freistaat Bayern beigesteuert. Im Frühjahr 2024 soll auch an der Südseite des Berges eine neue Seilbahn gebaut werden und die derzeitige Bergbahn aus dem Jahr 1997 ersetzen. Der Neubau an der Südseite des Ochsenkopfs soll 15,6 Millionen Euro kosten. Der Freistaat fördert den Bau der südlichen Bahn nach Angaben des Landratsamts mit 4,67 Millionen Euro. (dpa/lby)