In Sulzbach-Rosenberg ist am Mittwoch eine antike Tischuhr aus einem Auto gestohlen worden.

Die 63-jährige Inhaberin war etwa eine halbe Stunde in einer Praxis an der Sulzbacher Straße und hatte vergessen ihr Auto abzuschließen. In dieser Zeit klaute jemand die Tischuhr im Wert von 1.000 Euro vom Beifahrersitz.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Sulzbach-Rosenberg entgegen.