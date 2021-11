Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Sulzbach-Rosenberg schwer verletzt worden.

Am Morgen wollte eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Auto aus einem Grundstück in eine Straße einfahren und übersah dabei den Biker. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 43-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.