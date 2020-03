Sulzbach-Rosenberg: Polizei sucht Exhibitionisten

Ein Exhibitionist hat bereits am Montagnachmittag (16.03.) sein Unwesen in Sulzbach-Rosenberg getrieben. Der Mann hatte an mehreren Stellen in Sulzbach-Rosenberg sein Genital entblößt.

Der etwa 25 – 30 Jahre alte Mann war im Bereich der Lobenhofstraße, sowie der Czeikestraße bis hinunter zur Sulzbacher Straße unterwegs. Dort soll er mehrfach dabei beobachtet worden sein, wie er sein Geschlechtsteil entblößt hat. Die Polizei fahndet nach dem Tunichtgut und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Eine genaue Täterbeschreibung finden Sie auf ramsuri.de

Täterbeschreibung:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 1,80 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Daunenjacke mit Fellkapuze, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Am linken Ärmel der Jacke war eine helle Applikation zu sehen.