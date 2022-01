Sulzbach-Rosenberg: Tankstelle überfallen

Am Donnerstagabend ist auf eine Tankstelle in der Nürnberger Straße in Sulzbach-Rosenberg ein Raubüberfall verübt worden. Tatzeitpunkt war gegen 21 Uhr 20.

Die Kassiererin wurde von zwei Unbekannten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Öffnung der Kasse gezwungen. Die Täter flüchteten anschließend mit mehreren hundert Euro zu Fuß. Hinweise zu dem Überfall bitte an die Kripo Amberg unter der 09621/890-0.

Die beiden Täter konnten folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

• männlich

• 1,80 – 1,85m

• schlank

• mit Brille

• sprach hochdeutsch

• Rechtshänder

• Bekleidung: schwarze Wollmütze, grauer Pullover mit rotem Aufdruck, schwarze Adidashose, rote Handschuhe mit weißem Aufdruck, weiße Turnschuhe, schwarze FFP2-Maske

Täter 2:

• Männlich

• 1,80 – 1,85m

• schlank

• Rechtshänder

• Bekleidung: schwarze Jacke, schwarze Mütze, blaue Hose, weißer Kapuzenpullover mit Aufdruck, helle Turnschuhe, dunkle Maske

Beide Täter wurden als junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren beschrieben.