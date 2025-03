Täglich grüßt der Dieb – so das Schicksal eines Bauernladens in Marktleuthen bis gestern. Da nämlich erwischten Polizeibeamte einen Dieb auf frischer Tat.

Der 57-Jährige aus Kirchenlamitz steht im Verdacht, seit Wochen fast täglich, teils auch mehrfach am Tag, Geld aus der Kasse des Selbstbedienungsladens entwendet zu haben. Aufgefallen waren die Unregelmäßigkeiten bereits vor einigen Wochen. Daher installierte der Ladeninhaber eine Videoüberwachung. Am Freitagnachmittag konnte der Dieb dann dingfest gemacht werden. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht genau fest – er dürfte sich aber allein in diesem Fall auf fast 1.000 Euro belaufen. Zudem erbrachten Recherchen bei anderen Bauernläden ebenfalls Auffälligkeiten, die jetzt geprüft werden müssen.