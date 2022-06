Einbrecher sind am letzten Wochenende (11. – 13.06.22) in ein Autohaus in Tirschenreuth eingestiegen und rund 120 Autoreifen gestohlen.

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zur Lagerhalle des Autohauses in der Äußeren Regensburger Straße und entwendeten etwa 30 Autoradsätze im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Die Kripo Weiden hofft nun auf Zeugenhinweise. Das Verladen der Reifen muss eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben.