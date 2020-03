Tirschenreuth: Toter Säugling aufgefunden

In Tirschenreuth ist ein toter Säugling aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Der Hinweis kam Ende Februar von einer Frau aus München, die Kontakt zu einer 25-Jährigen aus Tirschenreuth hat.

Rettungskräfte und Polizei suchten sofort die Mutter in ihrer Tirschenreuther Wohnung auf und fanden den Leichnam des drei Monate alten Säuglings. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab: Das kleine Mädchen war zum Zeitpunkt des Todes stark unterversorgt. Weitere Gutachten sollen klären, was die genaue Todesursache ist. Gegen die 25-Jährige erging Haftbefehl. Sie wurde in einer Fachklinik untergebracht. Der Vater des Kindes befand sich im Ausland.