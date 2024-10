Traditioneller Kirchweihmarkt im Freilandmuseum am Sonntag

Die Hände am Apfelpunsch wärmen, Herbstdeko kaufen und für die kalte Jahreszeit vorsorgen: Der traditionelle Kirchweihmarkt im Freilandmuseum Oberpfalz ist die perfekte Einstimmung auf den Herbst und Winter.

Heute (20.10.) um 11 Uhr öffnet er seine Pforten für die Besucher im Museumsgelände mit rund 30 Marktständen. Begleitet wird er von einem umfangreichen Aktionsprogramm. Zudem ist an diesem Tag auch ein Reparaturtreff geplant. Experten zeigen an ausgewählten Stücken, wie man manche Dinge leicht selbst reparieren kann und informieren über die Repair-Cafés in der Region.