Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth gekommen. Ein 49-jähriger Erbendorfer fuhr mit seinem Trike in ein Betriebsgelände in der Erbendorfer Innenstadt.

Dort kollidierte er mit zwei Personen, die sich auf dem Gelände aufhielten. Beide wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der Trikefahrer zog sich Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.