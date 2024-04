Troststeine für Kinder

Foto: Wiesel/OTH Amberg-Weiden

Forschungsprojekt der OTHs zu KI-gesteuerter Maschinenüberwachung und -wartung Die OTH Amberg-Weiden sowie die OTH Regensburg arbeiten an einem neuen …

Bild: dpa

Notunterkunft in Zeitlarn stellt Betrieb ein Die Notunterkunft in Zeitlarn im Kreis Regensburg wird am heutigen …

David Inderlied/dpa/Illustration

Regenstauf: Schuhabdruck überführt Apothekendiebe Mithilfe eines Schuhabdrucks hat die Kriminalpolizei Regensburg Verdächtige …

Klima-Demonstration von Fridays for Future auf dem Hamburger Gänsemarkt. Foto: Georg Wendt/Archiv

Klimaaktivisten protestieren in Regensburg und München Klimaaktivisten um die Gruppe Letzte Generation haben am Samstag in …

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Einbruch in Apotheke – Tatverdächtige ermittelt Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Regenstauf am Donnerstagabend, bei dem …

Quelle: Pixabay / Thomas Ehrhardt