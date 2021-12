Überfall auf Kurierdienst – Polizei bittet um Hilfe

Nach dem Raubüberfall auf einen Kurierdienstfahrer im Landkreis Regensburg, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Am Abend des 2. Dezember war der Fahrer in Bernhardswald überfallen worden, als er kurzzeitig sein Fahrzeug verlassen hatte.

Der weiße Lieferwagen wurde mutmaßlich von den drei maskierten Tätern gestohlen. Er wurde kurz darauf bei Hauzendorf verlassen aufgefunden. Darin befand sich noch ein Teil der Ladung; Wertsendungen von sechsstelligem Wert ließen die Diebe aber mitgehen. Verpackungsmaterial, das aus dem Raub stammt, entdeckten Bürger in Regenstauf.

Wer hat im Zeitraum von Donnerstag, 2.12.2021, 21.25 Uhr bis Sonntag, 5.12.2021 gegen 15.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in Regenstauf, insbesondere in der Gerhard-Hauptmann-Straße gemacht bzw. wem sind im fraglichen Zeitraum in der näheren Umgebung Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen, die mit der Ablagerung des Verpackungsmaterials in Verbindung stehen könnten?

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 zu melden.