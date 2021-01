Überfall auf Seniorin in Weiden-West

Raubüberfall auf eine Seniorin am Dienstag in Weiden-West. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gegen 11 Uhr wurde die 91-Jährige in ihrem Haus überfallen und leicht an der Hand verletzt.

Eine unbekannte Person raubte der alten Dame Bargeld und floh über den Waldmeisterweg in südliche Richtung. Eine sofortige Großfahndung der Polizei verlief bislang ohne Ergebnis. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Der Täter ist ca. 170-175 cm groß, hat eine kräftige Statur und trug eine auffällige Jacke mit kariertem Muster, das gelblich/bräunlich/orange war. Die Kripo Weiden bittet unter einer Hinweishotline dringend um Zeugenhinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Ortsteils Weiden-West – „Pressather Wald“.

Tel.: 0961/401-2222