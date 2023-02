Verdächtige Personen im Landkreis Tirschenreuth

Im Raum Immenreuth und Kemnath im Landkreis Tirschenreuth sollen verdächtigte Personen unterwegs gewesen sein. Das haben besorgte Bürger der Polizei mitgeteilt.

Am Sonntagabend sollen zwei Männer in der Erbendorfer Straße in Kemnath Fotos von Grundstücken und Häusern gemacht haben. Sie fuhren einen Pkw mit rumänischem Kennzeichen. Und auch in Immenreuth wurden ähnliche Beobachtungen gemacht. Zu Straftaten kam es nicht. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kemnath entgegen.

Einer der Beiden wurde wie folgt beschrieben: Etwa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einer dunklen Hose, schwarzen Lederjacke, rotes Kapuzen-Shirt und einer dunklen Mütze.