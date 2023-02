Verdächtiges Fahrzeug nach Diebstahl entdeckt

Zwischen Mittwochvormittag und Freitagnachmittag haben Unbekannte circa 80 Solarmodule aus einem Park in Oberaich bei Guteneck im Landkreis Schwandorf gestohlen. Der Wert der Beute liegt im niederen fünfstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang stellte die Polizei am Sonntag ein verdächtiges Fahrzeug sicher. Der weiße VW Crafter mit polnischen Kennzeichen war in einem Waldstück in der Nähe entdeckt worden. Er war dort vermutlich stehengelassen worden, weil er sich festgefahren hatte. Auf der Ladefläche wurden Gegenstände gefunden, die mit Diebstählen in Solarparks in Zusammenhang stehen dürften. Die Kripp Amberg ermittelt und überprüft Zusammenhänge mit ähnlichen Delikten v.a. aus den letzten Wochen.