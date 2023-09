Vergewaltigung nach Gillamoos: Festnahme

Die Polizei hat am Sonntag in Schierling im Kreis Regensburg einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen.

Eine 49-Jährige hatte beim Gillamoos in Abensberg einen Mann kennengelernt. Da beide in Schierling wohnen, fuhren sie im Anschluss an den bekannten Jahrmarkt gemeinsam mit einem Bus dorthin. Nach dem Aussteigen begleitete der Mann sie noch zu Fuß. Gegen 04:45 Uhr soll der Mann die Frau in einen Garten gezogen und dort vergewaltigt haben. Anschließend flüchtete er. Zeugen, die durch Hilferufe der Frau aufmerksam wurden, kümmerten sich um sie.

Das Opfer wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei konnte den 22-jährigen mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.