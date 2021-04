Dieb entwischt – Polizei sucht Zeugen

Eine Verkäuferin in Regensburg hat am Donnerstag einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Die Bäckereiverkäuferin im Kaufhaus am Neupfarrplatz hörte nachmittags Geräusche hinter dem Tresen.

Als sie nach dem rechten sah, ertappte sie einen bislang unbekannten jungen Mann, der gerade den Geldbeutel aus ihrer Handtasche genommen hatte. Die Frau hielt den Mann an seiner Jacke fest und rief die Polizei. Der Dieb schlug ihr aber auf den Arm und konnte so fliehen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Deswegen bittet die Polizeiinspektion Regensburg Süd nun um Hinweise.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kurze, schwarze, lockige Haare. Der Mann sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Lederjacke und eine hellblaue Jeans.

Die Polizeiinspektion Regensburg Süd ermittelt nun wegen räuberischem Diebstahl. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.