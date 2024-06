Verkaufsfahrt endet an einer Laterne

Die Verkaufsfahrt eines mobilen Bäckerwagens endete am Donnerstag in Maxhütte-Haidhof an einer Laterne.

Die Betreiberin des Wagens hatte vergessen, nach Beendigung des Warenverkaufs das Seitenteil des Verkaufsfensters wieder einzuklappen. Die Verkäuferin startete die Weiterfahrt, die jedoch bereits an der nächsten Straßenlaterne endete. Das Seitenteil hatte sich am Mast verfangen. Das Malheur kommt teuer: Der Sachschaden an Verkaufswagen und Laterne liegt bei ca. 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.