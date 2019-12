Stall-Weihnacht voller Erfolg

Es sollte eine kleine Stall-Weihnacht werden, was sich Elena Kummert, Reitpädagogin und Horse-assisted-Coach, Anfang Dezember 2019 vorgestellt hatte. Kollegen der ILS Nordoberpfalz kamen und unterstützten sie mit Bratwürsten und anderen Köstlichkeiten.

Nachbarn und Freunde bauten ein paar Stände zusammen, die Familie machte sogar selbstgemachten Glühwein. Aber was dann kam, darauf war niemand vorbereitet. „Wir wurden überrannt“, so Elena Kummert. Auf die Enerspeter-Ranch in Thurndorf im Landkreis Neustadt an der Waldnaab kamen bis zu 200 Besucher und wollten die Vorweihnachtszeit mitfeiern. Von 16 Uhr an, kamen die Menschen. Ab 20 Uhr wurde es mit dem Essen schob sehr knapp. „Pony-reiten war der große Renner“, so Kummert. Viele Kinder durften auf der Ranch zwei Runden auf den Vierbeinern drehen. Auch eine kleine Spendenbox wurde aufgestellt, die reichlich gefüllt wurde.