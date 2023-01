Vier Neujahrsbabys am Klinikum Weiden

Für vier Familien aus der Region war dieser Jahreswechsel etwas ganz Besonderes. Am Klinikum Weiden kamen an Neujahr vier Kinder auf die Welt.

Die erste Geburt des Jahres war dabei Maja Charlotte, die um 01:14 Uhr geboren wurde und damit sicher zu den frühesten Geburten des Jahres in Bayern gehört. Außerdem erblickten am Neujahrstag mit Charlotte, Janik und William ein weiteres Mädchen und zwei Jungs das Licht der Welt. Den Mamas und den Neujahrsbabys geht es bestens.

An Silvester selbst blieb es am Klinikum Weiden ruhig im Kreißsaal. Dennoch ist die Jahresbilanz mehr als beeindruckend: Denn im Jahr 2022 wurden insgesamt 1672 Kinder am Klinikum Weiden geboren (873 Mädchen, 799 Jungen), dabei auch 45 Zwillinge.