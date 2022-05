Vier Projekte aus der Oberpfalz bei Radoffensive erfolgreich

Rückenwind für den Radverkehr in Bayern: Verkehrsminister Bernreiter hat gestern Urkunden an Kommunalvertreter aus ganz Bayern überreicht, deren Projekte in die Radoffensive „Klimaland Bayern“ aufgenommen wurden.

Insgesamt fließen zehn Millionen Euro in innovative Vorhaben, Radwege an Bahnstrecken, durch Wälder oder zwischen Kommunen. Damit profitieren die Kommunen von einem erhöhten Fördersatz von 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Außerdem werden auch Machbarkeitsstudien und Planungen gefördert. Ausgewählt wurden 27 Projekte aus 31 Kommunen, davon vier aus der Oberpfalz.

Auerbach: Planung des Radweges von Michelfeld in den Ortsteil Michelfeld-Bahnhof mit Querung der B85 und fluoreszierender Randmarkierung

Etzelwang: Planung des Fahrradweges Etzelwang – Neukirchen

Roding: Planung der Seilfähre Imhof zur Querung des Flusses Regen

Obertraubling/Mintraching: Planung des Radwegs von Obertraubling über Niedertraubling nach Mangolding