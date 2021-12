virtueller Studieninformationstag

Am 9. Dezember gibt es einen virtuellen Studieninformationstag der OTH Amberg-Weiden. Medizintechnik, Bio- und Umweltverfahrenstechnik, und und und – die Auswahl an Studiengängen ist an der OTH Amberg-Weiden groß. Damit die Wahl für den Studienbeginn im März etwas leichter fällt, gibt es den virtuellen Infotag. Via Chat besteht auch die Möglichkeit, interaktiv Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist kostenlos – eine Anmeldung ist nicht notwendig. Zum virtuellen Studieninfotag am 9. Dezember 2021 ab 9 Uhr, gelangen Sie über den Link: www.oth-aw.de/ve