Wackersdorf sagt Bürgerfest im Juli ab

Das Bürgerfest 2021 in Wackersdorf im Landkreis Schwandorf ist abgesagt. Veranstalter und Organisatoren sind sich einig, dass die Veranstaltung von 2. bis 4. Juli nicht ansatzweise wie gewohnt möglich sein wird. Bürgermeister Thomas Falter sagte: „Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir erste konkrete Ausgaben tätigen müssten – da die Aussicht völlig klar ist, haben wir uns jetzt final entschieden.“ Es soll allerdings ein Ersatzprogramm geben. Zu konkreten Angeboten und Aktionen wolle man sich allerdings erst äußern, sobald der tatsächliche Veranstaltungsspielraum absehbar sei.