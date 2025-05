Zum Start in den Mai: Sorge vor Waldbränden Wenig Regen, viel Sonne – und ein Feiertag mit vielen Ausflüglern: Die …

Zum Start in den Mai: Sorge vor Waldbränden Wenig Regen, viel Sonne – und ein Feiertag mit vielen Ausflüglern: Die …

In der ganzen Oberpfalz ist wegen der Hitze die Waldbrandgefahr sehr hoch. …

Luftbeobachtungsflüge in der Oberpfalz In der ganzen Oberpfalz ist wegen der Hitze die Waldbrandgefahr sehr hoch. …

Luftbeobachtungsflüge in der Oberpfalz In der ganzen Oberpfalz ist wegen der Hitze die Waldbrandgefahr sehr hoch. …

In einem Wald bei Neukirchen-Balbini im Kreis Schwandorf ist eine Waldmaschine …

Neukirchen: Waldmaschine fängt Feuer In einem Wald bei Neukirchen-Balbini im Kreis Schwandorf ist eine Waldmaschine …

Neukirchen: Waldmaschine fängt Feuer In einem Wald bei Neukirchen-Balbini im Kreis Schwandorf ist eine Waldmaschine …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de