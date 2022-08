Warnung vor Giftködern in Regensburg

Die Polizei Regensburg warnt aktuell Hundebesitzer vor einer Gefahr durch Giftköder im Bereich der Lappersdorfer Straße.

Am Freitag fand ein Hundehalter dort augenscheinlich präparierte Hundesticks in einer Grünfläche. Die Hunde-Leckerlies waren mit weißem Pulver vermengt und zudem an einem Ort abgelegt, an dem eigentlich ein Hundeverbot gilt. Das machte den Hundehalter stutzig und er meldete sich bei der Polizei. Die potentiellen Giftköder wurden sichergestellt. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.