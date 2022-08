Eine 23-Jährige hat am Dienstag neue Klamotten in einer Umkleidekabine in Weiden anprobiert und wurde dabei gefilmt. Als sie es bemerkte, sprach sie den Spanner darauf an. Der unbekannte Mann flüchtete.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall am Dienstag in der Max-Reger-Straße in Weiden beobachtet haben. Die 23-Jährige konnte ihn wie folgt beschreiben: männlich, ca. 180 cm groß, Vollbart, trug ein hellblau/weißes Poloshirt und eine blaue Stoffhose.