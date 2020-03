Weiden sucht dringend HelferInnen aus medizinischen und pflegerischen Bereich!

Durch die sprunghaft steigenden Fallzahlen an Coronainfektionen in der Nördlichen Oberpfalz arbeitet das Personal der Hilfsorganisationen bereits am Limit der Belastungsgrenze. Zur Bewältigung der Corona-Krise sucht die Stadt Weiden dringend Helferinnen und Helfer aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich. Daraus soll ein Helferpool gebildet werden, auf den die Hilfsorganisationen zurückgreifen können. Die Stadt Weiden freut sich über jede Zusage. Ganz einfach: Meldebogen ausfüllen!

Hier finden Sie den Meldebogen für HelferInnen:

Herunterladen© Stadt Weiden