Weiden: Weihnachtsspendenaktion wird eingestellt

Die Weihnachtsaktion der Stadt Weiden wird dauerhaft eingestellt. Sie war schon im letzten Jahr aufgrund von Corona ausgesetzt worden.

Es gab Bedenken vor allem in spendenrechtlicher, logistischer und datenschutzrechtlicher Hinsicht. Oberbürgermeister Jens Meyer ist die Entscheidung sehr schwer gefallen. Denn die Weihnachtsaktion unterstützte seit Jahren bedürftige Bürgerinnen und Bürger.

Das Stadtoberhaupt bittet jetzt in einem Brief langjährige Spender, die Gelder nicht mehr an die Stadt selbst, sondern direkt an caritative Einrichtungen zu spenden.