Gute Meldung für alle Badefreunde! Das Weidener Stadtbad ist eröffnet.

Oberbürgermeister Jens Meyer ließ es sich am Donnerstag nicht nehmen und staute selbst die Wehranlage an. Die Freizeiteinrichtung erfüllt auch alle Corona-Auflagen. Der Badebetrieb läuft montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Das Kinderplanschbecken kann ebenfalls genutzt werden. Muss nur noch das Wetter mitspielen!