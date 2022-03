Am Montagmorgen sind in Weigendorf im Landkreis Amberg-Sulzbach zwei tote Menschen mit Schussverletzungen in einem Einfamilienhaus gefunden worden.

Bei den Beiden handelt es sich um ein Ehepaar – beide 59 Jahre alt. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdeinwirken durch Dritte vor. Eine Schusswaffe wurde vor Ort sichergestellt. Die Kripo Amberg ermittelt.