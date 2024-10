Wenn der Herbst kommt: «Der Buchspazierer» zeigt die Magie der Bücher

Aus einem Buch einen Film zu machen, das ist kein leichtes Unterfangen.

Es muss gekürzt, umgedichtet und angepasst werden, bis aus einem Roman etwas Brauchbares für die Kinoleinwand wird - immer mit der Gefahr im Nacken, Fans der Vorlage zu erzürnen. Aber aus einem Buch, in dem es um Bücher geht, einen Film zu machen - das ist vielleicht noch schwieriger. Bei «Der Buchspazierer» wird es dennoch probiert.

Der Film, basierend auf dem gleichnamigen deutschen Bestseller von Carsten Sebastian Henn, läuft vom 10. Oktober an in den Kinos. In der Hauptrolle ist Christoph Maria Herbst (58, «Stromberg») zu sehen. Herbst spielt darin einen ziemlich kontaktscheuen und knorrigen alten Mann, der, so könnte man es auch nennen, einen Lieferdienst betreibt. Allerdings zu Fuß - und in seinem Rucksack hat er keine Warmhaltebox mit Essen, sondern viele Bücher.

