Wiesau: Mann an der Wohnungstür ausgeraubt

Raub an der Haustür am Dienstag in Wiesau im Kreis Tirschenreuth.

An der Wohnungstür eines Mannes im Buchweg klingelte es am Abend. Als der Mann öffnete, bedrohte ihn ein Unbekannter mit einer Waffe und forderte ihn auf, Wertsachen auszuhändigen. Schließlich übergab das Opfer einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte er nicht gefasst werden. Die Kripo Weiden ermittelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25 Jahre

Ca. 170 cm groß

Schlanke Statur

Bekleidung: dunkle Jeans, dunkle Regenjacke, Schlauchschal, dunkle Mütze

Sprache: Deutsch mit regionalem Dialekt

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Haben Sie am Dienstagabend in der Nähe des Buchwegs in Wiesau eine Person bemerkt, die auf die obige Beschreibung passt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.