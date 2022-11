Winterarbeiten und Wintermarkt im Freilandmuseum Oberpfalz in Neusath

Bevor sich das Freilandmuseum Oberpfalz in Neusath im Landkreis Schwandorf ganz in die Winterpause verabschiedet, öffnen sich für Besucher am Sonntag (20.11.) noch einmal die Tore.

Im Gelände sowie in den Stuben werden Winterarbeiten vorgeführt. Es geht dabei um Heimarbeiten, die früher während der Winterzeit auf den Höfen erledigt wurden. Besucher können zusehen, wie geschnitzt, gesponnen und mit den Museumspferden Holz gerückt wird. Auch die ersten Weihnachtsplätzchen werden schon gebacken.

Das Museumsteam hat außerdem für diesen Tag einen Wintermarkt vorbereitet. Wer kleine Geschenke sucht, wird hier bestimmt fündig. Geöffnet ist das Freilandmuseum von 11 bis 20 Uhr.