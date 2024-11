Winterwetter bleibt in Bayern

Schnee und Glätte bleibt den Menschen in Bayern noch etwas erhalten. Vor allem der Süden ist betroffen. Erst am Sonntag wird es deutlich milder.

Schnee und Glätte begleiten die Menschen in Bayern auch heute. Es bleibe zunächst weiter winterlich, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes DWD am Morgen. Der DWD rechnet teilweise mit Glätte durch Schneeschauer oder überfrierende Nässe. Dazu sei es windig. In Alpennähe könne es auch Schneeverwehungen geben. Unwetterwarnungen für starken Schneefall gibt es laut DWD aber nicht mehr. Am Sonntag können sich die Menschen in Bayern dann auf höhere Temperaturen freuen.

In Teilen Bayerns lag dem DWD zufolge am Morgen bis zu 20 Zentimeter Schnee – vor allem im Südwesten Bayerns sehen die Straßen dementsprechend aus. Der Schnee bleibt zunächst liegen – heute bleibe es kalt genug und auch im Tagesverlauf müsse man sich gebietsweise auf Schneeschauer einstellen, so der DWD. Bis zum Vormittag sei vor allem der Süden Bayerns von Glätte durch Schnee betroffen. Die Temperaturen sollen dabei den ganzen Tag lang nicht die 3 Grad übersteigen.

In der Nacht gab es einige Unfälle – allein im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Süd/West gab es nach eigenen Angaben 98 Einsätze durch die aktuelle Schneelage. Bei 55 Unfällen gab es demnach Sachschäden, bei neun weiteren sind Menschen leicht verletzt worden.

In Oberbayern kam es am Morgen nach Aussagen eines anderen Polizeisprechers zu vier Unfällen – mutmaßlich bedingt durch die Witterung. Er ging zunächst davon aus, dass es bedingt durch den Berufsverkehr zu weiteren Unfällen kommen würde.

Am Samstag soll es dann nach DWD-Angaben zunehmend trockener und freundlicher werden und auch die Sonne soll sich zeigen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 6 Grad.

Erst am Sonntag werde es dann deutlich milder, die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Dann könne auch der Schnee schmelzen. Während es am Morgen noch gebietsweise etwas Regen geben kann, soll es im Tagesverlauf von Südwesten her immer mehr Sonne geben. (dpa)