Wissing gegen Tempolimit: „Das wollen die Leute nicht“

Auf Bauernhöfen, in Bergwerken oder Industrieanlagen werden Schadstoffe …

Neue Schadstoffregeln für Industrie und Bauern sollen kommen Auf Bauernhöfen, in Bergwerken oder Industrieanlagen werden Schadstoffe …

Neue Schadstoffregeln für Industrie und Bauern sollen kommen Auf Bauernhöfen, in Bergwerken oder Industrieanlagen werden Schadstoffe …

Foto: Sina Schuldt/dpa