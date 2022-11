Wohnhausbrand in Maxhütte-Haidhof

Ein hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf.

Heute in den Morgenstunden war das Feuer in einem Anbau des Einfamilienhauses ausgebrochen und griff anschließend auf den Dachstuhl über. Die Bewohner ein 57-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau konnten mit leichten Verletzungen das Gebäude verlassen. Die Polizei vermutet als Brandursache einen technischen Defekt in der Photovoltaikanlage. Der entstandene Sachschaden wird auf 125.000 Euro geschätzt.