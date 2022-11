Zahl der Arbeitslosen in Bayern gesunken

In Bayern waren im Oktober 232.436 Menschen ohne Job. Das sind 6,7 Prozent weniger als im Monat zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.

Die saisonal übliche Belebung am Arbeitsmarkt im Herbst sei in diesem Jahr besonders deutlich ausgefallen, hieß es weiter. Vor allem junge Menschen seien aus der Arbeitslosigkeit in die Ausbildung gewechselt oder hätten ihre erste Stelle angetreten. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren sei um knapp 6000 auf 20 311 deutlich gesunken. Die Arbeitslosenquote ist im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent zurückgegangen. (dpa/lby)