Zahlreiche Einsätze wegen Eisregen in der Oberpfalz

Am Donnerstagmorgen hat plötzlicher Frost und gefrierender Regen in der nördlichen Oberpfalz zu zahlreichen Einsätzen von Rettungsdienst und Feuerwehr geführt. Zwischen 06:36 Uhr und 09:15 Uhr sorgten spiegelglatte Fahrbahnen für zahlreiche Unfälle, darunter ein überschlagener Pkw bei Kulmain und ein umgestürztes Winterdienstfahrzeug in Neustadt am Kulm.

Auch auf Gehwegen kam es zu vielen Stürzen. In Weiden stürzte eine Mutter mit ihrem Baby vor einer Kita, beide mussten ins Krankenhaus. Weitere Einsätze betrafen Orte wie Waldsassen, Grafenwöhr und Hirschau.

Trotz der hohen Einsatzdichte und Kapazitätsgrenzen der Leitstellen konnte die Lage dank der Unterstützung durch die BRK-Kreisverbände Weiden/Neustadt/WN und Tirschenreuth und zusätzliche Einsatzmittel bewältigt werden.