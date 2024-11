Zehntausende Metaller in Bayern zu Warnstreik aufgerufen

Metaller in 45 Betrieben zu Warnstreik aufgerufen Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie sondieren, wie eine Lösung …

Metaller in 45 Betrieben zu Warnstreik aufgerufen Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie sondieren, wie eine Lösung …

Mit bundesweiten Warnstreiks hat in der Metallindustrie die heiße Phase des …

Warnstreiks bei BMW und Autozulieferern Mit bundesweiten Warnstreiks hat in der Metallindustrie die heiße Phase des …

Warnstreiks bei BMW und Autozulieferern Mit bundesweiten Warnstreiks hat in der Metallindustrie die heiße Phase des …

Warnstreiks bei Metallern in Bayern Bei BMW, Robert Bosch, Liebherr Aerospace: Beschäftigte der Metall- und …

Warnstreiks bei Metallern in Bayern Bei BMW, Robert Bosch, Liebherr Aerospace: Beschäftigte der Metall- und …

Foto: Daniel Karmann/dpa