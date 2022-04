Zensus 2022 startet im Mai

Ab Mai findet wieder eine europaweite Volkszählung statt. Mit dem Zensus soll herausgefunden werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten.

Der letzte Zensus fand 2011 statt. Dabei werden zum einen Daten aus bestehenden Registern genutzt, zum anderen aber auch durch stichprobenartige Befragungen an der Haustüre ergänzt. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich für die amtliche Statistik verwendet. Sollte der Zensus also auch an Ihrer Haustür klingeln, unterstützen Sie bitte die Volkszählung.