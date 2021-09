Zeugen gesucht: Vergewaltigung in Regensburg

Eine Fußgängerin ist am Samstag in Regensburg Opfer eines Sexualdeliktes geworden.

Gegen 23.50 Uhr war die Frau von einem Unbekannten auf Höhe eines Fitnessstudios in der Landshuter Straße angesprochen und sexuell belästigt worden. Die Frau flüchtete vor dem Angreifer die Landshuter Straße entlang in Richtung Innenstadt. Bei der Bahnunterführung wurde die Frau erneut von dem Mann angegangen, zu Boden gebracht und vergewaltigt. Durch die Schreie der 38-Jährigen wurden Passanten aufmerksam, so dass der Täter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung des unbekannten Täters vor:

– männlich

– ca. 175 – 180 cm groß

– Alter: Ende 20 oder etwas jünger

– athletische Figur

– dunkle Hautfarbe

– sprach gebrochen deutsch

– braune Haare, nackenlang nach hinten gekämmt

– trug weißes T-Shirt und blaue Jeans

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen aufgenommen. Es wird dringend um Zeugenhinweise zur Tat oder zum gesuchten Mann gebeten. Hinweise werden über die Hotline 0941/506-2888 oder über den Polizeinotruf 110 entgegengenommen. Jeder Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein!