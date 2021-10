Die Ziegler Group aus Plößberg übernimmt Eisen Knorr in Weiden. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Zum 1. Januar übernimmt die Ziegler Group das Traditionsunternehmen in Weiden West von Dieter Kirchgeßner. Der 84-Jährige gibt damit sein Lebenswerk in neue Hände. Die Mitarbeiter sind schon informiert. Für sie ändert sich durch die Übernahme nichts an den Beschäftigungsverhältnissen.