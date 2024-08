Der Habichtskauz war in Deutschland ausgestorben. Seit 2017 werden die …

Erbendorf: 23 Habichtskäuze ausgewildert Der Habichtskauz war in Deutschland ausgestorben. Seit 2017 werden die …

Erbendorf: 23 Habichtskäuze ausgewildert Der Habichtskauz war in Deutschland ausgestorben. Seit 2017 werden die …

Eine Katze ist in Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) von einer …

Katze angeschossen und schwer verletzt Eine Katze ist in Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) von einer …

Katze angeschossen und schwer verletzt Eine Katze ist in Pilsach (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) von einer …

Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa