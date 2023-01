Eine 14-Jährige soll in der Oberpfalz offenbar mit Zustimmung ihres Vaters ein Auto gesteuert haben.

iner Streife war das Mädchen am Steuer eines Geländewagens in Amberg aufgefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle am Sonntagnachmittag saß plötzlich der 50 Jahre alte Vater hinter dem Lenkrad. Die Beobachtungen der Polizeibeamten seien aber eindeutig gewesen, hieß es. Die Polizei leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen Vater und Tochter ein. (dpa/lby)