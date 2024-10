14-jähriger Junge aus Amberg vermisst

Seit Samstagvormittag wird der 14-jährige Selim Gaysaev aus Amberg vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen.

Selim wurde zuletzt am Freitag, 25. Oktober gegen 22:00 Uhr in der elterlichen Wohnung in Amberg gesehen. Am Vormittag bemerkten die Eltern das Verschwinden ihres Sohnes und meldeten den 14-Jährigen als vermisst. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Selim sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten gebeten.

Selim Gaysaev wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß

Braune, glatte Haare, Boxerschnitt

Bekleidung: dunkelblaue Jacke der Marke Wellenstein, dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe der Marke Nike

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet die Bevölkerung unter der Rufnummer 09621/890-0 oder am Polizeinotruf 110 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.