14. Schwandorfer Landkreislauf am 9. Juli

Nach zweijähriger Zwangspause geht das größte Breitensportereignis im Landkreis Schwandorf im Sommer wieder über die Bühne. Der Landkreislauf startet am 9. Juli in Weiding für die Läufer und in Penting für die Walker.

Die Strecke führt durch ein landschaftlich wunderschönes Gebiet. Das Event ist kein Wettkampf, sondern für jedermann gedacht. Angesprochen sind u.a. Lauf- und Sportvereine, Firmenteams, Behörden- und Schulmannschaften, Freizeitclubs und alle, die Spaß am Laufen und Walken haben. Die Laufmannschaften bestehen aus 10 Läufern, die Walkingmannschaften aus drei. Infos dazu gibt’s schon online. So können sich Interessierte z.B. schon mal den Streckenverlauf oder den Trainingsplan anschauen unter https://partner.landkreis-schwandorf.de/.