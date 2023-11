Neue Infostation im Fischhofpark

Die Stadt Tirschenreuth hat auf dem Fischhofparkgelände eine neue Infostation errichtet. Direkt am Weg der Zisterzienser, der 17 Kloster in fünf Ländern verbindet, finden sich interessante Informationen rund um das Gelände. Die Infos sind auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Am Kloster Waldsassen oder der Dreifaltigkeitskirche Kappl finden sich weitere Infopunkte.

© Foto: Stadt Tirschenreuth

BU: Bürgermeister Franz Stahl mit Martina Zanner, dem Leiter der Hauptverwaltung Markus Bergauer und Stadtwerkeleiter Reinhard Legat (v.r.) bei der Präsentation der Infostation. Verfolgt wird diese vom auf der Station liegenden Zisterzienserweg-Maskottchen Berni, einem Wildschwein.